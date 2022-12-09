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Microsoft не обещала, что игры Bethesda выйдут на PlayStation

Microsoft не обещала, что игры Bethesda выйдут на PlayStation
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После объявления о сделке между Microsoft и Activision Blizzard сразу же начались расследования. Они продолжаются и до сих пор. Кто-то выступает против поглощения, другие рады покупке.

Вчера стало известно о том, что сделка, возможно, провалится. Её затормозила федеральная торговая служба США из-за того, что игры Bethesda, которую тоже купила Microsoft, уже хотят сделать эксклюзивами. Опасаются, что же самое ждёт и проекты Activision Blizzard.

По словам регуляторов Евросоюза, Microsoft говорила о том, что игры Bethesda никогда не будут эксклюзивами Xbox, но на деле так и получилось. В свою очередь корпорация отметила, что ничего подобного не говорила.

Microsoft не брала на себя никаких обязательств перед регулирующими органами ЕС о том, чтобы не выпускать игры Bethesda только для Xbox.
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Сделку должны закрыть в июне 2023 года.

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