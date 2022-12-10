Актёра озвучки God of War Ragnarok на TGA «попросили» уйти со сцены

Актёр Кристофер Джадж на прошедшей The Game Awards выиграл в номинации «Лучшая актёрская игра» за роль Кратоса в God of War Ragnarok. Получив награду, артист произнёс речь длиной целых восемь минут — его просили закончить ещё на четвёртой.

Одна из присутствовавших в зале зрительниц рассказала, что на четвёртой минуте организаторы вывели на главный экран сообщение — «Пожалуйста, заканчивайте». Джадж, нисколько не смутившись, продолжил говорить. Тогда ответственные за мероприятие включили фоновую музыку и начали увеличивать её громкость. Но Кристофера это не остановило.

Фото: Twitter

За восемь с лишним минут артист поблагодарил игроков, разработчиков и всех, кто за него голосовал. На девятой минуте Кристофер всё же закончил говорить и ушёл со сцены вместе с Аль Пачино. В «Твиттере» Джадж шутя сообщил, что он хотел продолжать речь дальше.

Спасибо всем за поздравления. Мою речь прервали, прежде чем я смог закончить! Я хотел бы также поблагодарить мою прекрасную жену Джанну, которая поддерживала меня в самые сложные периоды. Я люблю тебя.