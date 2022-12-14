В ремастере Crisis Core: Final Fantasy 7 нашли картину с логотипом Getty Images

Издание Kotaku обратило внимание, что в недавно вышедшем ремастере Crisis Core: Final Fantasy 7 есть картины с логотипом сайта Getty Images. Это означает, что авторы тайтла не платили за использование изображения, а взяли его предварительную версию с водяным знаком.

Найти картины можно в восьмой главе во время исследования особняка Шинра. Автор Kotaku отметил, что подобные картины со знаками встречаются в игре как минимум трижды.

Фото: Kotaku

Удалось найти даже оригинальную картину Джона Кроутера. Она была написана в 1881-м, а называется работа «Ладгейтский цирк».

Это не единственная игра Square Enix, где был замечен водяной знак. Ранее подобная проблема была у Kingdom Hearts 3, но тогда это не было так сильно заметно, как в случае с Crisis Core: Final Fantasy 7.

Судя по всему, после освещения проблемы Square Enix уберёт водяные знаки.