Marvel's Midnights Suns плохо работает на ПК из-за клиента 2K Games. Как его отключить

Лаунчер издательства 2K Games несколько месяцев назад «сломал» серию BioShock на Steam Deck. Выяснилось, что он заметно занижает производительность и новой супергеройской тактики Marvel’s Midnight Suns.
Игроки рекомендуют полностью отключить лаунчер 2K в Steam. Один пользователь отметил, что после его удаления частота кадров в Marvel’s Midnight Suns повысилась на целых 62%. На столько же выросла и общая производительность игры. Он также рассказал, как отключить этот ужасный лаунчер.
Как отключить лаунчер 2K Games для Marvel’s Midnight Suns в Steam
Шаг 1
Щёлкните правой кнопкой мыши на игру Marvel's Midnight Suns в своей библиотеке Steam. Выберите «Свойства», затем вкладку «Локальные файлы» и нажмите на «Обзор».
Фото: Steam
Шаг 2
В открывшемся окне проводника откройте папку MidnightSuns, затем папку Binaries, и, наконец, папку Win64. Вы увидите файл .exe с именем MidnightSuns-Win64-Shipping. Удерживая Shift, щёлкните правой кнопкой мыши по этому файлу и выберите «Копировать как путь».
Фото: Steam
Шаг 3
Вернитесь в окно «Свойства Steam» и перейдите во вкладку «Общие». Вставьте путь к файлу .exe в поле «Параметры запуска». Он должен выглядеть так: «C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Marvel's Midnight Suns\MidnightSuns\Binaries\Win64\MidnightSuns-Win64-Shipping.exe» (включая кавычки).
Фото: Steam
В конце текста пути добавьте пробел, затем %command%. Потом закройте окно свойств — в следующий раз, когда вы запустите Marvel's Midnight Suns, она будет включаться прямо из этого исполняемого файла, минуя лаунчер 2K.
Фото: Steam
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