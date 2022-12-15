Атрей из игр God of War хочет вернуться к герою в грядущем сериале

Вчера Amazon объявила о начале работы над сериалом по вселенной God of War, а сегодня актёр
Санни Сулджик, который сыграл Атрея в игре 2018 года и в God of War Ragnarok, заявил о желании вернуться к образу героя в грядущей экранизации.
Санни также шутя добавил, что он уже «староват» для роли сына Кратоса. На это заявление фанаты актёра отметили, что Amazon может сделать Атрея в сериале чуть старше, чем в игре 2018 года.
За основу шоу возьмут игру 2018 года, где уже постаревший Кратос отправился в Мидгард после уничтожения всего греческого пантеона. За производство отвечают Sony Pictures Television, Amazon Studios и PlayStation Productions. В работе помогает и Кори Барлог, создатель God of War (2018).
К семнадцати годам Санни Сулджик отметился не только в роли Атрея в God of War (2018) и God of War Ragnarok, но и в сериале «Мыслить как преступник», а также в фильме «Середина 90-х».
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