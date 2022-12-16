Автор эротических карточек в первом «Ведьмаке» хотел бы переработать их в ремейке

Одной из главных особенностей первого «Ведьмака» от CD Projekt RED были эротические карточки с обнажёнными девушками. Игроки получали их после «свиданий» с девушками в игре. Всего таких карточек было 25 штук.

Бывший сценарист «Ведьмака» Кароль Ковальчик, отвечавший в том числе за эти карточки, сожалеет, что авторы добавили их в игру. По словам разработчика, спустя 15 лет механика «коллекционирования девушек» ощущается не так, как задумывали авторы.

В игре мышление игрока переключается на то, что ему нужно собрать все карточки. Игра как будто заставляет игрока стать бездумным сексуальным наркоманом, чтобы получить некоторые из них. Тогда мы не придали этому значения, ведь когда ты тестируешь игру в сотый раз, то начинаешь делать это автоматически и не испытываешь уже никаких эмоций.

Сейчас Ковальчик уже не работает в CD Projekt RED, но если бы была его воля, то он бы серьёзно переработал механику в ремейке. Так, карточки перестали бы быть «коллекционными», рисунки перерисовали бы в более нейтральном стиле, а от некоторых из них и вовсе бы отказались.

Как именно поступят разработчики в ремейке, мы узнаем не раньше 2024 года.