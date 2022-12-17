Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья. Но не для кино

Джонни Депп исполнил мечту одного из юных фанатов. Актёр записал для 11-летнего парня по имени Кори видеообращение в образе капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». У мальчика неизлечимая болезнь сердца. Он уже перенёс две пересадки и находится на паллиативном лечении.

Кори мечтал набрать на YouTube 100 тыс. подписчиков. Депп не только поддержал парня, но и помог ему набрать не 100, а под 200 тыс. подписчиков. В образе Джека Воробья актёр даже изобразил, что он в каюте своего корабля «Чёрная жемчужина». Видео с капитаном на канале начинающего блогера набрало более 500 тыс. просмотров.

Я желаю тебе удачи, я твой поклонник номер один, капитан Кори, при всем моём уважении и любви.



Я так понимаю, ты настоящий любитель YouTube. Итак, я хочу сказать, что рад подписаться на твой канал и скажу всем своим друзьям подписаться на тебя.

Кори также опубликовал видео, а котором он общается с Джеком Воробьём.