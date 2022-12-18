В Marvel’s Midnight Suns внезапно обнаружили русскую озвучку

2 декабря в релиз вышла супергеройская тактика Marvel’s Midnight Suns. В России игра официально не выходила в связи с уходом издателя с нашего рынка. Но выяснилось, что для игры готовили полную русскую озвучку и она частично есть в игре. «Вытащить» её оттуда пока невозможно, но шанс есть. Об этом рассказал пользователь под ником Haoose.

В игре ещё и русская озвучка есть. Скорее всего, неполная. Включить её пока не получилось, но шансы есть.

Сюжет Marvel's Midnight Suns студия Firaxis посвятила борьбе известных героев Marvel с матерью демонов по имени Лилит. Firaxis — авторы культовой тактической серии XCOM и стратегического цикла Sid Meier's Civilization. Один из основателей компании — знаменитый геймдизайнер Сид Мейер.

Marvel's Midnight Suns вышла 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series (но не в России), а в 2023-м тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.