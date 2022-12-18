Керри Virtus.pro по Dota 2 прокомментировал свой пожизненный бан на турнирах от Valve
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Киберспортсмен Virtus.pro по Dota 2 Камиль Koma' Биктимиров отреагировал на новость о пожизненном отстранении от официальных соревнований по Dota 2 в личных соцсетях.
Российский игрок признал, что действительно играл на турнире от лица другого человека, а при переходе в Virtus.pro скрыл этот факт. Теперь Кома рассчитывает на сокращение срока бана от Valve.
Сегодня я получил самый большой урок в моей жизни. Я ошибся, послушал уговоры других людей, поверил им и сыграл официальный матч с другого аккаунта, рассчитывая получить призовые с турнира. Я полностью признаю свою вину, прошу прощения у всего комьюнити и особенно у болельщиков VP. Я понимаю, насколько подвёл свой клуб, но уже ничего не могу сделать.
Я очень хотел быть игроком Virtus.pro, поэтому скрыл факт моего проступка при тестах в команду, надеясь, что об этом никто не узнает. Мне 20 лет, и «Дота» — это вся моя жизнь, на которой сейчас поставлен крест, и никто, кроме меня и моих решений, в этом не виноват. Я согласен, что должен понести наказание за свою ошибку, но буду просить Valve о сокращении срока бана. Хочу верить в лучшее, но приму любой выбор Valve.
Ещё раз прошу прощения у всех, а молодых игроков призываю думать своей головой и не руинить своё будущее. Надеюсь, ещё увидимся.
18 декабря Valve совместно с турнирным оператором PGL пожизненно забанила на турнирах по Dota 2 десять профессиональных игроков.
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