Limitless подробно рассказал, за что его и ещё 9 про-игроков пожизненно забанили в Dota 2

Российский киберспортсмен Ярослав LImitless Паршин раскрыл подробности истории с выступлениями под чужими аккаунтами, за которую Valve забанила 10 профессиональных игроков из России и Украины.

По словам Паршина, команда Luna Gaming играла турнирные матчи вместо своих друзей из коллектива S9, используя их аккаунты. Причин было две — нехватка игровой практики и «банальная человеческая жадность».

Практически все игроки Luna Gaming и S9 — друзья, поэтому более высокое место S9 на турнире даёт всем чуть больше суммарных призовых. Да, это очень банально и глупо, мерзко и нечестно, но на тот момент мы поступили вот таким образом.



Я не буду красочно описывать жизнь среднестатистического игрока на профессиональной сцене тир второго-третьего уровня, но, если кратко, это выглядит так: постоянная нехватка финансов, жизнь от выплаты призовых до выплаты призовых. Да-да, это всё не как на красивых картинках, где игроки кидают тысячами долларов в новые машины и квартиры. Иногда складывались ситуации, когда кому-то из игроков было банально нечего есть. Быть киберспортсменом любого уровня, кроме тир-1, очень и очень проблемно. Это всё никак не оправдывает наших действий, но, возможно, вы хоть немного поймёте причину, которая толкнула нас на этот шаг.

Игрок также признал, что про подмену знали почти все игроки Luna Gaming и S9, кроме Данила illusion Гржевки — его просто просили на время дать свой аккаунт, а тот «даже не спрашивал зачем».

Про то, что он, оказывается, «участвовал» в этих матчах, он выяснил уже потом, когда начались дополнительные проверки. Тогда сыграл страх, и мы долго упрашивали человека не говорить ничего, что он после долгих раздумий и сделал. Лично мне очень жаль, что мы поставили тебя в такое положение. Данил, нам всем перед тобой очень стыдно.

В заключении Паршин от имени всех игроков извинился перед болельщиками и сообществом Dota 2, отметив, что уважает решение Valve и PGL пожизненно забанить игроков его команды.