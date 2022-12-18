В Overwatch 2 изменят баланс Турбосвина и Королевы Стервятников

Игровой дизайнер Blizzard Алек Доусон рассказал, что разработчики Overwatch 2 планируют ослабить Турбосвина и усилить Королеву Стервятников.
По словам Доусона, Турбосвина ослабят настолько, что он не сможет убивать врагов с одного выстрела. Персонаж также подвергнется дополнительному ребалансу, но какому именно, разработчик пока не уточнил. Он отметил, что героя хотят адаптировать под матчи «5 на 5». Обновление бойца должно произойти в середине января 2023 года.
А Королева Стервятников получит серьёзное усиление. Какое именно, тоже пока загадка. Доусон утверждает, что героиня станет в разы сильнее после межсезонного обновления, которое выйдет на первой неделе 2023 года.
На днях геймдиректор шутера Аарон Келлер рассказал, что Blizzard собирается изменить баланс нескольких бойцов — Соджорна, Кулака Смерти (Думфист), Турбосвина, Трейсер и новичка Рамматры.
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