Новый патч для обновлённого «Ведьмака 3» сломал игру

Вчера для обновлённого «Ведьмака 3» вышел второй патч на ПК, призванный повысить стабильность, исправить ошибки и доработать фоторежим. К сожалению, для многих хотфикс только добавил проблем — многие игроки сообщают о том, что после нового патча игра перестала запускаться или вылетать во время загрузки. Причём с подобной проблемой столкнулись обладатели абсолютно разного железа.

Самое популярное решение проблемы — проверка целостности кэша игры. Некоторые пользователи заявляют, что процедура по крайней мере избавляет от вылетов. Для этого нужно перейти в свойства игры из библиотеки Steam, затем перейти на вкладку «Локальные файлы» и выбрать «Проверить целостность игровых файлов».

К сожалению, процедура помогает далеко не всем, так что остальным придётся дождаться нового патча от CD Projekt RED. Будем надеяться, что следующее обновление исправит ошибки, а не добавит новые.