Скоро игроки смогут подвести личные итоги года в Steam

Создатель сервиса SteamDB и датамайнер Pavel Djundik сообщил, что Valve работает над тем, чтобы игроки смогли посмотреть количество часов, наигранных в проектах и увидеть общую личную статистику. Официально об этом Valve пока не говорила.

Судя по всему, у каждого игрока будет уникальная карточка, на которой будет выведена статистика. Пример показал Pavel Djundik, его можно увидеть на скриншоте ниже. Сама функция получила название Steam Replay.

Фото: Pavel Djundik

А пока в Steam идёт новогодняя распродажа, Valve предлагает игрокам выбрать лучшие игры в различных номинациях Steam Awards 2022. Среди номинантов: God of War, Elden Ring, Stray, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другие тайтлы.

Более детально про распродажу можно узнать в нашем материале.