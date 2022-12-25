Valorant Masters 2023 пройдёт в Токио. Первые детали глобального турнира
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Разработчики командного шутера Valorant огласили место проведения и первые подробности проведения турнира Valorant Champions Tour 2023 Masters.
Международный ивент пройдёт в июне 2023 года в столице Японии городе Токио. Участие в VCT примут десять команд — по три призёра франшизных лиг Америки, Европы и Океании, а также победитель специального турнира в Бразилии.
Чемпион Valorant Masters 2023 напрямую пройдёт на первенство мира, остальные разделят рейтинговые очки.
Новость по темеСтали известны все 30 участников франшизной лиги по Valorant. В списке есть Natus Vincere
Valorant Masters 2023 — второй из трёх глобальных ивентов по шутеру от Riot Games в следующем сезоне, первом после введения франшизных лиг. На февраль намечен предсезонный ивент LOCK//IN São Paulo, а чемпионат мира по Valorant пройдёт в сентябре.
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