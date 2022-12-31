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Microsoft сделает формулы в Excel ещё проще

Microsoft сделает формулы в Excel ещё проще
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Microsoft продолжает улучшать Excel — самую популярную программу для работы с электронными таблицами. На днях компания анонсировала важное нововведение: сервис научится предугадывать нужные пользователю формулы и предлагать пользователю автоматические варианты заполнения таблиц на основе вводимых данных.

Microsoft уже добавила функцию в браузерную версию Excel и показала на видео, как именно она работает. В ролике можно увидеть, как пользователь заполняет столбики, как вдруг программа предлагает использовать формулу для того, чтобы не вводить все остальные данные вручную. Впоследствии подобные подсказки могут сэкономить довольно много времени — особенно, если в таблице действительно много цифр.

В ближайшее время обновление должно добраться и до самого приложения Excel.

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