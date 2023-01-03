Январская подборка игр PS Plus уже доступна пользователям сервиса

Пользователи сервиса PS Plus уже могут скачать январскую подборку игр. Им стали доступны три проекта — навороченная метроидвания Axiom Verge 2, постапокалиптический ролевой экшен Fallout 76 и боевик Star Wars Jedi: Fallen Order, в котором рассказывается об одном из выживших джедаев.

Фото: PlayStation

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 и PS5)

Экшен во вселенной «Звёздных войн», в котором игрокам нужно взять на себя роль джедая-падавана Кэла Кестиса, образ которого воплотил актёр Камерон Монахэн. Игра вышла в 2019 году и стала одной из лучших во франшизе.

Fallout 76 (PS4)

Многопользовательская ролевая игра по вселенной Fallout. Действие проекта разворачивается через 25 лет после ядерной войны, уничтожившей США. Основной упор проекта сделан на исследовании постапокалиптического мира вместе с друзьями.

Axiom Verge 2 (PS4 и PS5)

Продолжение популярной инди-метроидвании. События платформера разворачиваются в Антарктиде, куда в поисках своей пропавшей дочери отправляется миллиардерша по имени Индра.

Новую пачку игр можно забрать до 7 февраля, потом стартует новая раздача.