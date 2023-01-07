Steam поставил новый рекорд. Онлайн впервые превысил 32 млн человек

Последний раз рекорд по онлайну Steam обновлял в конце прошлого ноября. Тогда онлайн площадки достиг отметки 31 млн пользователей. Сегодня платформа Valve похвалилась новым рекордом — сейчас на ней находится более 32 млн игроков.

Фото: Steam

Steam поставил и ещё один немаловажный рекорд — платформа впервые в истории достигла 10 млн одновременно играющих пользователей. Как и всегда, статистика учла и тех, кто, помимо игр, использовал клиентское программное обеспечение.

На днях ряд издателей повысили стоимость своих игр в Steam в ряде стран, включая Турцию и Аргентину. Из топовых разработчиков цены уже обновила Ubisoft. Один из пользователей заметил, что цены на популярные тайтлы компании выросли в два-три раза.

Например, раньше Assassin's Creed Odyssey и Watch Dogs 2 можно было купить за 269 турецких лир, теперь же цена составляет 699 лир. В Аргентине цена тех же игр выросла с 2999 до 5999 песо.