Видео: Шрек изучает мрачный мир Fallout 4

На YouTube-канале eli_handle_b․wav вышло новое видео. В ролике знаменитый зелёный великан Шрек оказывается в мире игры Fallout 4. Он знакомится и общается с различными NPC, иронично шутит и дурачится. Несмотря на мрачный мир, герой популярнейшей серии мультфильмов выглядит довольным жизнью, вписываясь в постапокалиптическую вселенную.
Самый первый «Шрек» вышел в 2001 году и сразу покорил зрителей по всем миру. Мультфильм рассказывает об огре-мизантропе, который вместе с ослом должен спасти принцессу, чтобы вернуть своё болото. Лента не только рассказала о том, что истинная красота внутри, но и показала героев культовых сказок под кардинально другим, более ироничным углом.
Ранее eli_handle_b․wav отправил главного героя культовой комедии «Маска» в мир игры «Ведьмак 3». В ролике знаменитый персонаж в зёлёной маске дурачится как может — стреляет из автомата по крылатому чудищу, целует Трисс Меригольд, танцует зажигательную румбу, много шутит и иронизирует.
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