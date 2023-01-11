Видео: Шрек изучает мрачный мир Fallout 4

На YouTube-канале eli_handle_b․wav вышло новое видео. В ролике знаменитый зелёный великан Шрек оказывается в мире игры Fallout 4. Он знакомится и общается с различными NPC, иронично шутит и дурачится. Несмотря на мрачный мир, герой популярнейшей серии мультфильмов выглядит довольным жизнью, вписываясь в постапокалиптическую вселенную.

Самый первый «Шрек» вышел в 2001 году и сразу покорил зрителей по всем миру. Мультфильм рассказывает об огре-мизантропе, который вместе с ослом должен спасти принцессу, чтобы вернуть своё болото. Лента не только рассказала о том, что истинная красота внутри, но и показала героев культовых сказок под кардинально другим, более ироничным углом.

Ранее eli_handle_b․wav отправил главного героя культовой комедии «Маска» в мир игры «Ведьмак 3». В ролике знаменитый персонаж в зёлёной маске дурачится как может — стреляет из автомата по крылатому чудищу, целует Трисс Меригольд, танцует зажигательную румбу, много шутит и иронизирует.