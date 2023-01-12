Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Источник: Ubisoft безуспешно пытается себя продать — компанию лишь высмеивают

Источник: Ubisoft безуспешно пытается себя продать — компанию лишь высмеивают
Комментарии

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что Ubisoft уже неоднократно предлагала другим крупным компаниям слияние или покупку себя, но многие в ответ лишь смеялись. Причина в том, что Ubisoft слишком громоздкая компания.

Грабб отметил, что особенная структура развития, которая позволила стать компании такой большой, раньше ценилась, но сейчас это проблема. Для возможного приобретения компании нужно значительно «похудеть» и провести сокращения.

Фото: Twitter

Инсайдер выразил надежду, что Ubisoft переживёт тяжёлые для себя времена и не станет кому-то продаваться, но для этого нужно будет приложить много усилий, поскольку сейчас дела у компании идут скверно. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.

Новость по теме
У Ubisoft всё плохо: отмена ещё трёх игр, плохие продажи и новый перенос Skull & Bones
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023