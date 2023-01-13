Устаревшую версию «Сбербанк онлайн» отключат 16 января
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По информации РИА Новости, Cбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения онлайн-банка на смартфонах. Это коснётся лишь некоторых людей, которые давно не обновляли приложение.
В сообщении говорится, что для обновления можно прийти в офис отделения Сбербанка или использовать веб-версию. Также в компании напомнили, что владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS — обратиться в офис банка.
Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом.
На замену приложения «Сбербанк онлайн» пришло приложение СБОЛ, но его уже удалили из App Store.
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