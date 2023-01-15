Слух: Microsoft и Platinum Games собираются возродить отменённую Scalebound

Platinum Games начала вести переговоры с Microsoft, чтобы возродить отменённый экшен Scalebound. Об этом в подкасте Xbox Era заявил журналист Ник Бейкер. По его словам, обсуждение пока находится на ранней стадии.
Scalebound начали разрабатывать в 2013 году. В 2014-м состоялся официальный анонс приключения, а в 2015-м впервые показали его геймплей. Игру обещали выпустить в 2017-м, но в итоге Microsoft решила отменить разработку. В этом экшене два главных героя — парень по имени Дрю и дракон Тубан. По сюжету протагонисты должны были объединить усилия и работать сообща, чтобы спасти мир Дракониса.
Геймплейный ролик Scalebound
Различные слухи о возрождении Scalebound периодически просачиваются в сеть. Глава Platinum Games Хидэки Камия в прошлом году публично предлагал руководителю Xbox Филу Спенсеру выпустить игру. Фил коллеге так и не ответил.
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