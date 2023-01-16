Художники подали в суд на создателей нейросетей Midjourney и Stable Diffusion

Художники Сара Андерсен, Келли МакКернан и Карла Ортис сообщили про иск против разработчиков популярных нейросетей Midjourney и Stable Diffusion, а также авторов проекта DeviantArt, который создаёт произведения искусства с помощью ИИ.
Авторы искового заявления утверждают, что при обучении нейросетей были без разрешения использованы работы «миллионов художников» — следовательно, разработчики нарушили авторские права владельцев.
С делом будет помогать юрист и типограф Мэтью Баттерик, от имени которого и подан иск. Он отмечает, что в нынешних Midjourney и Stable Diffusion можно генерировать огромное количество изображений, нарушающих авторские права и приносящих вред арт-сообществу.
Как юрист, который также является давним членом сообщества изобразительного искусства, я горд выступить от имени коллег-художников и продолжить этот жизненно важный разговор о том, как ИИ должен сосуществовать с человеческой культурой и творчеством.
При этом пользователи уже успели раскритиковать иск за «технические неточности». Так, художники утверждают, что нейросети хранят защищённые авторским правом изображения, а затем «рекомбинируют» их. На самом деле ИИ хранят не изображения, а математические представления узоров, собранных из этих изображений — а после обработки создают изображения с нуля.
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