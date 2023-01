Взбалмошный Дэдпул прибудет в Marvel's Midnight Suns 26 января

2K и Firaxis Games назначили дату выхода дополнения The Good, The Bad, and The Undead для тактической Marvel’s Midnight Suns. Оно выходит 26 января, благодаря ему в игру прибудет харизматичный и болтливый наёмник Дэдпул, у которого в распоряжении будет более 10 уникальных способностей.

DLC привнесёт в игру и новый сюжет, который построен вокруг вампиров и нового злодея. Сам Дэдпул не только будет давать отпор силам зла, но и традиционно много шутить и ломать четвёртую стену.

Дополнение The Good, The Bad, and The Undead входит в состав сезонного абонемента, при этом его можно купить отдельно. В этом году авторы обещают ещё расширения, с ними в игре станут доступны Веном, Морбиус и Шторм.

Marvel’s Midnight Suns вышла 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в этом году году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.