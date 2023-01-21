Взбалмошный Дэдпул прибудет в Marvel's Midnight Suns 26 января

2K и Firaxis Games назначили дату выхода дополнения The Good, The Bad, and The Undead для тактической Marvel’s Midnight Suns. Оно выходит 26 января, благодаря ему в игру прибудет харизматичный и болтливый наёмник Дэдпул, у которого в распоряжении будет более 10 уникальных способностей.
DLC привнесёт в игру и новый сюжет, который построен вокруг вампиров и нового злодея. Сам Дэдпул не только будет давать отпор силам зла, но и традиционно много шутить и ломать четвёртую стену.
Дополнение The Good, The Bad, and The Undead входит в состав сезонного абонемента, при этом его можно купить отдельно. В этом году авторы обещают ещё расширения, с ними в игре станут доступны Веном, Морбиус и Шторм.
Marvel’s Midnight Suns вышла 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в этом году году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
- 21 января 2023
-
13:23
-
12:53
-
12:21
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
-
16:07
-
15:59
-
15:27
-
15:23
-
15:14
-
14:58
-
14:24
-
14:21
-
14:01
-
13:31
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:35
-
11:51
-
11:16
-
10:30
-
09:59
-
09:35