Blizzard думает о перезапуске Warcraft 3: Reforged
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Недавно Blizzard провела опрос, посвящённый стратегии Warcraft 3: Reforged. В нём издатель решил узнать, как пользователи относятся к идее «мягкого перезапуска» игры с некоторыми геймплейными изменениями. Авторы хотят оставить в переосмыслении главные достоинства оригинальной Warcraft 3, но разбавить их новыми «фишками».
Концепция «мягкого перезапуска» Warcraft 3: Reforged
Возможные улучшения Reforged
- Обновлённый арт-дизайн, не изменяющий визуальному стилю оригинальной игры.
- Переработанный интерфейс.
- Улучшения кампании.
- Переработанное окружение.
- Уменьшение веса игры.
Особенности оригинальной Warcraft 3
- Рейтинговый режим.
- Таблицы лидеров.
- Профили игроков.
- Кланы.
- Турниры.
- Пользовательские кампании.
Blizzard уточнила у аудитории, насколько им интересна идея перезапуска стратегии. На что многие фанаты ответили, что они хотят полноценный и качественный ремастер Warcraft 3.
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