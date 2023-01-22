Обсуждаем сериал The Last of Us, крах Ubisoft и закрытие «Мстителей»
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 14-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим волну увольнений в Microsoft, дальнейшую судьбу серии Halo и неприятности в Ubisoft. Поговорим и про самые яркие события последних 7 дней. Среди них:
- что не так с игрой Forspoken;
- экранизации игр и феномен сериала The Last of Us;
- почему все забыли о существовании Marvel's Avengers.
Смотрите прямую трансляцию здесь в 20:10 мск
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