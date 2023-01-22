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Проблемы в Ubisoft, судьба серии Halo, что не так с игрой Forspoken и проблемные экранизации видеоигр

Обсуждаем сериал The Last of Us, крах Ubisoft и закрытие «Мстителей»
Marvel's Avengers
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 14-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим волну увольнений в Microsoft, дальнейшую судьбу серии Halo и неприятности в Ubisoft. Поговорим и про самые яркие события последних 7 дней. Среди них:

  • что не так с игрой Forspoken;
  • экранизации игр и феномен сериала The Last of Us;
  • почему все забыли о существовании Marvel's Avengers.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 20:10 мск

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