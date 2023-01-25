Сегодня на презентации Xbox не будет сюрпризов

Уже сегодня пройдёт презентация Developer_Direct, на которой Microsoft расскажет о ближайших крупных релизах для Xbox. Фанаты ждут трансляцию с нетерпением, ведь это первый большой ивент компании за полгода. Кроме того, сотрудники компании уже не раз заявляли, что 2023 год станет очень важным для Microsoft.

Руководитель по маркетингу Xbox Аарон Гринберг решил поумерить пыл геймеров и почти сразу же сообщил, что пользователям не стоит ждать чего-то невероятного. По его словам, презентация продлится 43 минуты и на ней не будет внезапных анонсов: издательство расскажет о трёх новых играх и поведает о будущем The Elder Scrolls Online.

При этом дата релиза Redfall от авторов Prey уже известна инсайдерам: 2 мая. Полноценный показ прессе состоится в марте. На стриме также стоит ждать новых подробностей Forza Motorsport и Minecraft Legends — скорее всего, авторы назовут полноценные даты выхода и откроют предзаказы.

Developer_Direct стартует в 23:00 мск. Следить за трансляцией можно будет на Twitch и YouTube.