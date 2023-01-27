Гайд: как открыть секретную концовку в ремейке Dead Space

Оригинальная Dead Space 2008 года была линейной игрой с одной концовкой, однако разработчики из Motive решили добавить альтернативный финал. Получить его достаточно непросто, но фанаты хоррора наверняка захотят ознакомиться со всеми деталями.

Как получить секретную концовку в ремейке Dead Space

Важно понять, что альтернативный финал можно получить только в режиме «Новая игра+» — она откроется после первого прохождения игры. Для открытия секретной концовки необходимо собрать 12 фрагментов обелиска, запрятанных на планетарном потрошителе «Ишимура».

1. Первый фрагмент можно найти прямо в первой главе около пульта управления вагонетками. Он спрятан в офисе рядом со шкафчиком, где находятся припасы.

Фото: EA

2. Второй фрагмент расположен во второй главе в исследовательском крыле медицинского отсека. Найти его можно будет в офисе Теренса Кайна прямо на столе с документами.

Фото: EA

3. Третий фрагмент расположен в третьей главе на инженерной палубе. Нужный предмет можно найти в самом углу комнаты, прямо около труб.

Инженерная палуба Фрагмент в углу

4. Четвёртый фрагмент спрятан в четвёртой главе. На пути к мостику можно встретить дверь, ведущую в комнату отдыха, в которой и лежит нужный предмет.

Нужная дверь Фрагмент

5. Пятый фрагмент находится в пятой главе. После выпуска некроморфа Охотника на волю нужно будет пройти в офис доктора Мерсера — предмет будет лежать прямо под образцом одного из монстров.

Фото: EA

6. Шестой фрагмент можно найти всё в той же пятой главе во время схватки с бессмертным монстром в медицинском отсеке. Нужный предмет находится на самом верху криокамеры — достать его можно с помощью кинезиса, встав в самый угол комнаты.

Фото: EA

7. Седьмой фрагмент расположен в шестой главе в восточной камере отдела гидропоники. Для получения предмета сперва нужно будет отключить гравитацию и добраться до верхнего правого угла локации.

Фото: EA

8. Восьмой фрагмент находится в седьмой главе. После того, как герой получит третий уровень допуска в локации с переработкой пород, вернитесь в большую камеру обработки и направляйтесь в противоположную сторону. Рядом с магазином откроется дверь третьего уровня допуска к образцам минералов — прямо за ней нужный фрагмент.

Нужная дверь Фрагмент

9. Девятый фрагмент расположен в восьмой главе в самом неприятном месте — некроморфном наросте. Долететь до нужного места можно прямо с мостовой палубы.

Нужное место Фрагмент

10. Десятый фрагмент расположен в десятой главе на палубе экипажа. Получить его можно после того, как герой получит доступ к уровню B, который откроется после уничтожения очередных наростов. Фрагмент легко отыскать по следу из множества символов на полу и стенах.

Нужное место Фрагмент

11. Одиннадцатый фрагмент можно найти всё в той же десятой главе. После получения пропуска к справочной нужно обратить внимание на бутылку вина — прямо около неё и находится нужный предмет.

Фото: EA

12. Финальный фрагмент расположен в одиннадцатой главе во время путешествия по грузовой палубе. После спуска на лифте в грузовой отсек поверните налево и идите до самого дальнего угла. Последний фрагмент обелиска будет лежать на одной из полок. После этого осталось только пройти игру до конца и насладиться секретной концовкой.

Фото: EA

Ремейк Dead Space выходит 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.