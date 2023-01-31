Аня Тейлор-Джой: меня взломали, я не сообщала о продолжении сериала «Ход королевы»

30 января Аня Тейлор-Джой внезапно опубликовала новый пост в своём «Твиттере», в котором намекнула на продолжение нашумевшего мини-сериала «Ход королевы». Чуть позже твит был удалён, но фанаты шоу всё равно восприняли это как анонс второго сезона.
Спустя несколько часов актриса заявила, что на самом деле её взломали, и тот самый пост в «Твиттере» писала вовсе не она, а хакер. Девушка извинилась за возможные неудобства.
Фото: Соцсети Ани Тейлор-Джой
Мой «Твиттер» взломали. Извините за неудобства, но это была не я!
Таким образом Тейлор-Джой косвенно опровергла вероятность появление второго сезона сериала «Ход королевы». Ранее создатель шоу Скотт Фрэнк заявлял, что не планирует выпускать продолжение. По его словам, авторы рассказали законченную историю и её продление лишь испортит изначальный замысел.
«Ход королевы» вышел в 2020 году и рассказывал историю девушки Бет Хармон, которая хочет стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Мини-сериал завоевал 11 премий «Эмми», включая главный приз за лучший мини-сериал, и стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix.
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