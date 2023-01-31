Александр Головин «одолжил» Монеси дорогой нож в CS:GO — пока тот не выиграет мейджор

17-летний российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов, признанный лучшим молодым игроком 2022 года в CS:GO, рассказал о самых дорогих предметах из своей коллекции в Steam.

Так, снайпер G2 показал нож, который ему передал полузащитник «Монако» Александр Головин.

Это мне подарил футболист, Саша Головин. Он мне сказал — пока не выиграешь мейджор, не возвращай этот нож. Я взял его просто поиграть, и вот играю уже года два, наверное, ха-ха.

Речь о скине «Скелетный нож | Убийство» — его цена составляет около 85 тыс. рублей.

Фото: m0NESY Twitch

Александр Головин неоднократно заявлял о своих увлечениях онлайн-играми, в том числе Dota 2, CS:GO и PUBG. Осенью прошлого года футболист принял участие в шоу-турнире по Counter-Strike, сыграв в команде с Артёмом Дзюбой и Никитой Черновым.