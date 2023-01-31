Александр Головин «одолжил» Монеси дорогой нож в CS:GO — пока тот не выиграет мейджор
Поделиться
17-летний российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов, признанный лучшим молодым игроком 2022 года в CS:GO, рассказал о самых дорогих предметах из своей коллекции в Steam.
Так, снайпер G2 показал нож, который ему передал полузащитник «Монако» Александр Головин.
Это мне подарил футболист, Саша Головин. Он мне сказал — пока не выиграешь мейджор, не возвращай этот нож. Я взял его просто поиграть, и вот играю уже года два, наверное, ха-ха.
Речь о скине «Скелетный нож | Убийство» — его цена составляет около 85 тыс. рублей.
Фото: m0NESY Twitch
Александр Головин неоднократно заявлял о своих увлечениях онлайн-играми, в том числе Dota 2, CS:GO и PUBG. Осенью прошлого года футболист принял участие в шоу-турнире по Counter-Strike, сыграв в команде с Артёмом Дзюбой и Никитой Черновым.
Комментарии
- 31 января 2023
-
14:50
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
13:39
-
13:28
-
13:23
-
13:12
-
13:09
-
12:41
-
12:38
-
11:35
-
11:15
-
10:34
-
10:00
-
09:35
- 30 января 2023
-
21:58
-
21:49
-
20:09
-
19:45
-
19:21
-
18:52
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:21
-
16:54
-
16:31
-
16:10
-
15:58
-
15:35
-
15:31
-
15:21
-
15:15
-
14:55
Партнерский контент