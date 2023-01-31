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В ремейке Dead Space нашли новые намёки на ремейки Dead Space 2 и Dead Space 3

В ремейке Dead Space нашли новые намёки на ремейки Dead Space 2 и Dead Space 3
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Несколько дней назад в ремейке Dead Space нашли намёк на ремейк Dead Space 2, а теперь, поиграв больше, геймеры обнаружили ещё больше намёков на обновлённую вторую и даже третью части франшизы.

Блогер под ником Gingy обратил внимание на находку в игре. Он нашёл запись с непонятными символами, но вскоре перевёл её — и у него получилось вполне внятное сообщение.

Фото: GingyYoutube

Они ходят в белом, не тронутые красным. Они приказывают живым, они пасут мёртвых. Прикосновение пальца — мы всё ещё заморожены. Они — ответ, они — воля. За звёздами братья ждут Оракулов. Избавьте нас от судьбы человечества.

Есть два варианта того, о чём говорится в этом сообщении. Первый — речь идёт об Оракулах, таинственной группе, которая появилась в дополнении для Dead Space 2. Другая теория заключается в том, что в этом журнале упоминается замороженное растение с планеты Тау Волантис — это место действия Dead Space 3.

Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

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