Сыграть в новую версию Victoria 3 раньше времени смогут все владельцы стратегии
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Paradox анонсировала открытую бету обновления 1.2 для стратегии Victoria 3. Все владельцы оригинальной игры смогут присоединиться к тестированию будущего апдейта уже 8 февраля — для этого нужно будет перейти в настройки игры в Steam и выбрать бета-версию 1.2.
Обновление 1.2 серьёзно переработает игру: авторы планируют улучшить инвестиционную систему до автоматизма, добавить настройку военных целей и уведомлений, исправить баги, повысить производительность и внести множество других важных изменений.
В Paradox отдельно предупреждают, что в бета-версии наверняка будут различные ошибки, которые исправят к полному релизу новой версии. Если всё пойдёт по плану разработчиков, то апдейт 1.2 для Victoria 3 выйдет 13 марта.
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