Видео: стильная звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега в рекламе adidas

На этой неделе звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала новым лицом бренда adidas. В честь этого события компания и актриса уже поделились яркой рекламной фотосессией. А совсем недавно вышло и забавное рекламное видео.
В ролике одетые в adidas три альтер-эго Дженны Ортеги решают, чего они на самом деле хотят.
Рекламный ролик коллаборации Дженны Ортеги и adidas
Представители компании отметили, что их и актрису объединяет общее стремление развивать культуру нового поколения. Ортега стала лицом абсолютно нового бренда корпорации. Подробности коллаборации топ-менеджеры раскроют позже в этом году.
adidas также напомнил, что Дженна — ярая футбольная фанатка, которая увлекается спортом и йогой. По их словам, она делает то, во что верит, и вкладывает в это всю свою силу. Поэтому она идеальный амбассадор. Ортега, в свою очередь, заявила, что её любовь к adidas тянется из далёкого прошлого — в её гардеробе всегда была, есть и будет одежда этого бренда.
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