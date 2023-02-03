«Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет осенью 2024 года

Paramount назначила точную дату премьеры фильма «Гладиатор 2», за постановку которого отвечает режиссёр первой части Ридли Скотт. Картина должна выйти в прокат 22 ноября 2024 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Deadline отмечает, что авторы ленты ведут переговоры об участии в картине с популярным молодым актёром Полом Мескалем. Хотя ранее журналисты портала заявляли, что Мескаля уже утвердили на главную роль.

Пол сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. Остальные подробности сюжета авторы пока держат в секрете. Недавно Рассел Кроу подтвердил, что его герой не появится в «Гладиаторе 2», действие которого происходит через много лет после смерти протагониста оригинального фильма. При этом Максимус будет иметь важное значение в истории сиквела.

Новость по теме Герой Рассела Кроу не появится в «Гладиаторе 2»

«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).