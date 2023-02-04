«Он монстр, который возомнил себя богом». Вышел новый трейлер «Человека-муравья 3»

Marvel опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В ролике показали всех центральных персонажей: Канга Завоевателя, Скотта Лэнга, Осу, Хэнка Пима, Джанет ван Дайн и других.
Судя по всему, Скотт Лэнг и Канг заключат сделку, которую кто-то нарушит — после этого начнётся битва. Большую роль в сюжете сыграет Кэсси Лэнг — дочь Скотта.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» запустит пятую фазу киновселенной Marvel. Фильм выйдет в прокат 17 февраля, но в России ждать картину не стоит.
Голливудский актёр, сценарист и продюсер Сет Роген («Пацаны», «Фабельманы») заявил, что киновселенная Marvel в первую очередь рассчитана на детей. По его словам, без неё и её успеха свет не увидел бы ироничный и жестокий сериал «Пацаны», который высмеивает всю супергероику и рассчитан исключительно на взрослую аудиторию.
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