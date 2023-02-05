Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» впервые смогла возглавить чарт продаж Steam

Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке в период с 30 января по 5 февраля. Впервые за несколько месяцев портативный Steam Deck ушёл с первой позиции на вторую. А лидером стал предзаказ игры Hogwarts Legacy, события которой развернутся во вселенной «Гарри Поттера».
Третью строчку занял ремейк Dead Space — игру высоко оценили и критики, и пользователи. Вероятно, переосмысление классического космического хоррора продолжит хорошо продаваться. А свежий ритм-слэшер Hi-Fi Rush от Tango Gameworks расположился на шестой строчке — на прошлой неделе он занимал восьмое место.
Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 вошёл в топ-10 Steam, заняв 10-е место. На девятом — не теряющий популярности вестерн Red Dead Redemption 2.
Чарт продаж в Steam с 30 января по 5 февраля
- Hogwarts Legacy (предзаказ).
- Steam Deck.
- Dead Space.
- Hogwarts Legacy (предзаказ).
- Undisputed (новинка).
- Hi-Fi Rush.
- Project Zomboid.
- Dead Space.
- Red Dead Redemption 2.
- Call of Duty: Modern Warfare 2.
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