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Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» впервые смогла возглавить чарт продаж Steam

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» впервые смогла возглавить чарт продаж Steam
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Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке в период с 30 января по 5 февраля. Впервые за несколько месяцев портативный Steam Deck ушёл с первой позиции на вторую. А лидером стал предзаказ игры Hogwarts Legacy, события которой развернутся во вселенной «Гарри Поттера».

Третью строчку занял ремейк Dead Space — игру высоко оценили и критики, и пользователи. Вероятно, переосмысление классического космического хоррора продолжит хорошо продаваться. А свежий ритм-слэшер Hi-Fi Rush от Tango Gameworks расположился на шестой строчке — на прошлой неделе он занимал восьмое место.

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Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 вошёл в топ-10 Steam, заняв 10-е место. На девятом — не теряющий популярности вестерн Red Dead Redemption 2.

Чарт продаж в Steam с 30 января по 5 февраля

  1. Hogwarts Legacy (предзаказ).
  2. Steam Deck.
  3. Dead Space.
  4. Hogwarts Legacy (предзаказ).
  5. Undisputed (новинка).
  6. Hi-Fi Rush.
  7. Project Zomboid.
  8. Dead Space.
  9. Red Dead Redemption 2.
  10. Call of Duty: Modern Warfare 2.
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