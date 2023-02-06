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Скандал с автором «Гарри Поттера» Джоан Роулинг не повлиял на обзоры Hogwarts Legacy

Скандал с Джоан Роулинг не повлиял на обзоры Hogwarts Legacy
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Многие поклонники «Гарри Поттера» переживали, что продолжающийся скандал с Джоан Роулинг, связанный с её взглядами на трансгендеров, скажется на обзорах грядущей игры Hogwarts Legacy. Однако журналисты полностью проигнорировали эту тему в обзорах, сосредоточившись исключительно на игре.

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Однако издание IGN выпустило небольшое объяснение по своему отношению к скандалу с Роулинг и его связи с игрой. Если совсем просто, то игра есть игра, а автор «Гарри Поттера» не имела никакого отношения к игре. Мы кратко рассказываем об обращении СМИ.

  • IGN всегда отстаивала и будет отстаивать права человека.
  • Создатели игры Hogwarts Legacy из Avalance Software «необязательно» разделяют взгляды Джоан Роулинг.
  • Роль критиков — ответить на вопрос, а хорошая ли Hogwarts Legacy игра. И почему.
  • «Этично ли в неё играть — другой вопрос, хоть и не менее важный».
  • В IGN решили оставить вопрос этичности за пределами обзора самого продукта, поскольку разработкой игры занимались сотни людей разных взглядов без участия Джоан Роулинг в каком-либо виде. Поэтому в обзоре Hogwarts Legacy был только обзор самой игры — без обсуждения скандала.

Судя по комментариям, большинство поддерживает позицию IGN — не втягивайте себя в политику и просто расскажите, какой получилась игра.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля, но покупатели расширенного издания смогут начать путешествие уже завтра (владельцы Xbox Series вообще могут играть уже сейчас). Критики высоко оценили новинку, назвав её прекрасным дополнением к книгам и фильмам про Гарри Поттера.

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