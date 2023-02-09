Автор фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» создаст киновселенную ужасов с Бемби и Питером Пэном

Режиссёр грядущего фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» Рис Фрейк-Уотерфилд поделился своими планами на будущее. По словам постановщика, он не думает останавливаться на достигнутом: дебютант уже работает над хоррор-адаптациями «Бемби» и «Питера Пэна».
Конечная цель автора — создать свою киновселенную ужасов из героев известных произведений, в которой персонажи будут встречаться друг с другом в кроссоверах. Однако и на этом Фрейк-Уотерфилд, кажется, не остановится. Он планирует пополнить свою киновселенную другими произведениями, включая сказки и городские легенды, знакомые многим людям с детства.
Мы попытаемся представить, что Винни-Пух, Бемби и Питер Пэн находятся в одном мире, чтобы у нас были кроссоверы. Люди писали мне сообщения, говоря, что они хотят увидеть Бемби против Пуха.
И подобная идея звучит здраво, ведь все три произведения перестали принадлежать кому-то одному. Теперь любой может создать свой фильм, игру или книгу с культовыми героями, не боясь нарушить авторские права.
«Винни-Пух: Кровь и мёд» официально выйдет в кинотеатрах России 16 февраля — на следующий день после мировой премьеры.
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