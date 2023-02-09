Тренер G2 — об игре m0NESY: для нас он самый важный элемент пазла

Главный тренер G2 Esports по CS:GO Ян Swani Мюллер высказался об игровой форме российского снайпера Ильи m0NESY Осипова.

По его словам, 17-летний киберспортсмен стал активнее участвовать в командном взаимодействии, что позволило улучшить результаты европейского коллектива.

Монеси стал намного больше говорить. Он общается так, как должен общаться, как должен общаться игрок с AWP. Для нас он самый важный элемент пазла, и нам очень помогает то, что теперь Илья хорошо говорит на большинстве карт.

G2 Esports заняла первое место в группе А на Intel Extreme Masters Katowice 2023, не проиграв ни одной карты, и начнёт плей-офф со стадии полуфинала.

Ранее портал HLTV назвал Илью m0NESY Осипова лучшим молодым игроком в CS:GO по итогам 2022 года.