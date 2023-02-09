Тренер G2 — об игре m0NESY: для нас он самый важный элемент пазла
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Главный тренер G2 Esports по CS:GO Ян Swani Мюллер высказался об игровой форме российского снайпера Ильи m0NESY Осипова.
По его словам, 17-летний киберспортсмен стал активнее участвовать в командном взаимодействии, что позволило улучшить результаты европейского коллектива.
Монеси стал намного больше говорить. Он общается так, как должен общаться, как должен общаться игрок с AWP. Для нас он самый важный элемент пазла, и нам очень помогает то, что теперь Илья хорошо говорит на большинстве карт.
G2 Esports заняла первое место в группе А на Intel Extreme Masters Katowice 2023, не проиграв ни одной карты, и начнёт плей-офф со стадии полуфинала.
Ранее портал HLTV назвал Илью m0NESY Осипова лучшим молодым игроком в CS:GO по итогам 2022 года.
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