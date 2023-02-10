Важность роли Пингвина в «Бэтмене 2» будет зависеть от сериала про героя

Колин Фаррелл, отлично сыгравший Пингвина в «Бэтмене», рассказал изданию Variety, что масштаб его персонажа во второй части «Бэтмена» будет зависеть от успеха шоу для HBO Max.

Напомним, на сервисе выйдет отдельный сериал, посвящённый Пингвину. Если шоу окажется интересным и покажет вселенную фильма с другой стороны, то у Пингвина есть шансы на важную роль в сиквеле про Тёмного рыцаря.

Изначально идея Мэтта заключалась в том, чтобы шоу началось примерно через неделю после окончания фильма о Бэтмене. И тогда, если аудитории понравится и если мы всё сделаем правильно, то у Пингвина должна быть более важная роль в продолжении.

А ещё Фаррелл отметил, что с радостью появится в сиквеле, поскольку ему очень сильно понравилось работать с режиссёром Мэттом Ривзом.

Видео доступно на YouTube-канале Variety. Права на видео принадлежат Variety.

Вторая часть «Бэтмена» выйдет в 2025 году.