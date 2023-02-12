Мишель Родригес: герой Джейсона Момоа в «Форсаже 10» очень злой и игривый

В «Форсаже 10» помимо матёрых звёзд франшизы сыграли популярные актёры Джейсон Момоа и Бри Ларсон. Мишель Родригес, которая вернётся к своей героине в новом эпизоде саги, призналась, что персонаж Момоа, которого зовут Данте — очень игривый, но при этом он и злой, и обвораживающий. По её словам, это уникальное сочетание.

О, чёрт возьми, да. Он такой игривый. Он может быть злым, но может быть и игривым. Так что за этим действительно интересно наблюдать. Это как новая, свежая энергия. В нём есть что-то очаровательное… Он всё делает с ухмылкой, и это умиляет. Может, он просто горячий парень.

Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.