Теперь в первую Fallout можно играть на смартфонах

Моддер Алекс Баталов создал уникальную версию первой части Fallout (1997). Она получила подзаголовок Community Edition. На портале GitHub разработчик опубликовал подробную инструкцию по её установке.

Fallout Community Edition — это полностью рабочая реконструкция Fallout с тем же оригинальным геймплеем, но с исправленными багами движка и техническими улучшениями. Игра практически без проблем работает на нескольких платформах.

Одно из главных достоинств Fallout Community Edition — это открытый исходный код и вшитые в игру фанатские патчи и технические улучшения. Игру можно запустить на ПК, смартфонах под управлением Android, iOS, а также на актуальных версиях MacOS.

В инструкции по установке сообщается, что пользователь должен иметь купленную копию оригинальной Fallout в Steam или GOG. Моддер собирается и дальше работать над Community Edition, улучшая все её составляющие. Он собирается привнести в сборку механики из второй части, чтобы улучшить геймплей.