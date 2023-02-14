Браузер Internet Explorer в Windows 10 отключили навсегда

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10, которое отключит возможность использования браузера Internet Explorer — об этом сообщает The Verge.

Microsoft официально прекратила поддержку Internet Explorer в июне 2022 года, отказавшись от него в пользу более современного и перспективного Microsoft Edge.

Однако после сегодняшнего обновления браузер окончательно исчезнет с большинства ПК на Windows 10 — IE11 останется только на отдельных вариациях вроде версии для правительства Китая.

Internet Explorer пытаются вывести из эксплуатации около восьми лет. Впервые Microsoft отказалась от брендинга IE ещё в 2015 году, а затем регулярно подчёркивала, что для повседневного использования лучше подходит Microsoft Edge, пытаясь всячески избавиться от Internet Explorer.