Браузер Internet Explorer в Windows 10 отключили навсегда

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10, которое отключит возможность использования браузера Internet Explorer — об этом сообщает The Verge.
Microsoft официально прекратила поддержку Internet Explorer в июне 2022 года, отказавшись от него в пользу более современного и перспективного Microsoft Edge.
Однако после сегодняшнего обновления браузер окончательно исчезнет с большинства ПК на Windows 10 — IE11 останется только на отдельных вариациях вроде версии для правительства Китая.
Internet Explorer пытаются вывести из эксплуатации около восьми лет. Впервые Microsoft отказалась от брендинга IE ещё в 2015 году, а затем регулярно подчёркивала, что для повседневного использования лучше подходит Microsoft Edge, пытаясь всячески избавиться от Internet Explorer.
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