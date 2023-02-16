В Москве пройдёт шоу-турнир по CS:GO с призовым фондом 1,5 млн рублей

Компания «Фонбет» анонсировала киберспортивный турнир Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive, участие в котором примут известные блогеры, стримеры и профессиональные игроки.
Матчи ивента пройдут 11 и 12 марта в столичной кибер-арене Colizeum. Между собой сразятся участники медиа-команд 2DROTS и HockeyBrothers, киберспортсмены Анна ant1ka Ананикова и Рустем mou Телепов, а также стримеры malik_cs, megarush и другие.
Всего за призовой фонд в размере 1,5 млн рублей поборются шесть команд. Сначала они проведут круговой турнир (каждый коллектив сыграет с каждым), а затем четвёрка лучших разыграет трофей в плей-офф по системе double-elimination.
Матчи Forbet Media eLeague можно будет бесплатно посмотреть на Twitch. Ведущими студии станут спортивный журналист Карен Адамян и киберспортивный комментатор Герман Gromjkeeee Громов.
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