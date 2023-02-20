В Steam стартовал «Фестиваль загадок» со скидками на детективы
Поделиться
20 февраля в Steam начался «Фестиваль загадок». На протяжении недели в магазине Valve будут скидки на десятки игр, преисполненных духом расследований и раскрытия тайн. Кроме того, геймеров ждут также демоверсии детективных проектов, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve
Всего в фестивале принимают участие больше нескольких сотен проектов. Они разделены на 12 категорий: Детектив, Решения с последствиями, Point & Click, Поиск предметов, 2D, Нуар, Расследования, Визуальные новеллы, Социальная дедукция, Головоломки, Хорроры и Кооперативы.
Ознакомиться со всеми предложениями можно на главной странице фестиваля в Steam. Ивент закончится 27 февраля в 21:00 мск.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
21:55
-
21:26
-
20:17
-
20:14
-
19:49
-
19:22
-
19:20
-
18:54
-
18:27
-
18:24
-
17:52
-
17:25
-
16:59
-
16:31
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
Партнерский контент