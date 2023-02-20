В Steam стартовал «Фестиваль загадок» со скидками на детективы

20 февраля в Steam начался «Фестиваль загадок». На протяжении недели в магазине Valve будут скидки на десятки игр, преисполненных духом расследований и раскрытия тайн. Кроме того, геймеров ждут также демоверсии детективных проектов, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve

Всего в фестивале принимают участие больше нескольких сотен проектов. Они разделены на 12 категорий: Детектив, Решения с последствиями, Point & Click, Поиск предметов, 2D, Нуар, Расследования, Визуальные новеллы, Социальная дедукция, Головоломки, Хорроры и Кооперативы.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на главной странице фестиваля в Steam. Ивент закончится 27 февраля в 21:00 мск.