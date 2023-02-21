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Авторы Atomic Heart извинились за проблемы с VK Play, но затем удалили запись

Авторы Atomic Heart извинились за проблемы с VK Play, но затем удалили запись
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Игровая студия Mundfish в своей группе «ВКонтакте» принесла извинения за трудности с запуском копий Atomic Heart, купленных на площадке VK Play.

Разработчики признали, что из-за внимания к игре действительно возникают неполадки, но вскоре они будут исправлены.

У некоторых пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой и авторизацией при запуске Atomic Heart на VK Play. Эти технические неполадки связаны с большим ажиотажем вокруг игры и носят временный характер. Мы знаем, как долго вы ждали Atomic Heart, и активно работаем над устранением проблем, чтобы вы могли как можно скорее оценить долгожданный шутер от студии Mundfish.

Через несколько минут Mundfish удалила запись с извинениями без объяснения причин.

Напомним, Atomic Heart недоступна в Steam из России и стран СНГ — официально купить версию для ПК можно только через VK Play.

Как купить Atomic Heart в России на ПК и консолях Как купить Atomic Heart в России на ПК и консолях
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