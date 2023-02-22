Том Харди: съёмки «Венома 3» начнутся скоро

Актёр Том Харди сообщил, что он и остальная съёмочная команда супергеройской ленты «Веном 3» уже готовятся к началу съёмок. Харди также приложил небольшое видео, посвящённое работе перед стартом производства картины. Точную дату начала съёмок Том не раскрыл.

Видео, посвящённое предварительной работе перед стартом производства «Венома 3»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Columbia Pictures

Sony Pictures одобрила производство «Венома 3» с Томом Харди в апреле прошлого года. Глава Sony Pictures Том Ротман тогда заявил, что студия продолжит создавать фильмы для разных аудиторий, и их новая линейка ещё раз это подтверждает. Даты выхода у «Венома 3» пока нет, премьеру не стоит ждать раньше 2024 года.

Осенью прошлого года стало известно, что актрису, сценаристку и продюсера Келли Марсел назначили режиссёром третьей части «Венома». Келли известна по работе над сценарием «Венома 2» и «Пятидесяти оттенков серого», за которую ей досталась антипремия «Золотая малина». Первую часть истории Энди Брока и его инопланетного «друга» поставил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), а вторую — Энди Серкис («Восстание планеты обезьян»).