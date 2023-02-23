Игроки Virtus.pro вышли в плей-офф ESL Pro League S17 по CS:GO
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Российская команда Outsiders (под этим названием из-за санкций выступает состав Virtus.pro) обеспечила себе участие в плей-офф ESL Pro League Season 17 по CS:GO на Мальте.
Пятёрка Джами Jame Али выиграла в двух матчах престижного турнира, не проиграв ни карты — вчера победила монгольскую IHC Esports (16:13, 16:7), а сегодня оказалась сильнее европейской Fnatic (16:14, 16:12).
CS:GO ESL Pro League - Season 17. Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
23 февраля 2023, четверг. 18:00 МСК
Outsiders
Окончен
2 : 0
Fnatic
В всокресенье игроки Virtus.pro встретятся с победителями серии между Cloud9 и G2 Esports. Победитель серии пройдёт сразу в четвертьфинал турнира, а проигравший начнёт выступление в плей-офф с 1/8 финала.
Фото: Liquipedia
ESL Pro League Season 17 по CS:GO — крупнейший чемпионат, который проходит на Мальте с 22 февраля по 26 марта. Общий призовой фонд составляет $ 850 тыс.
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