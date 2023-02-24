Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр трилогии «Властелин колец» поддержал новые фильмы по культовой вселенной

Режиссёр трилогии «Властелин колец» поддержал новые фильмы по культовой вселенной
Аудио-версия:
Комментарии

Совсем недавно New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Сейчас авторы уже приступили к написанию сценария будущих картин.

Новость по теме
Warner Bros. работает над новыми фильмами по «Властелину колец»

Оказалось, что режиссёр оригинальной трилогии и «Хоббитов» Питер Джексон, а также его коллеги-соавторы — Френ Уолш и Филиппа Бойенс — были в курсе грядущей новой экранизации. Питер прокомментировал эту новость с нескрываемой радостной интонацией.

Warner Bros. и Embracer держали нас в курсе всех событий. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить с ними разговор, чтобы узнать их видение дальнейшего развития франшизы.

Комментарий Питера не подтверждает, что он снова поработает над культовой фэнтезийной вселенной. Но шанс на это есть.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023