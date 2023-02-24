Режиссёр трилогии «Властелин колец» поддержал новые фильмы по культовой вселенной
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Совсем недавно New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Сейчас авторы уже приступили к написанию сценария будущих картин.
Новость по темеWarner Bros. работает над новыми фильмами по «Властелину колец»
Оказалось, что режиссёр оригинальной трилогии и «Хоббитов» Питер Джексон, а также его коллеги-соавторы — Френ Уолш и Филиппа Бойенс — были в курсе грядущей новой экранизации. Питер прокомментировал эту новость с нескрываемой радостной интонацией.
Warner Bros. и Embracer держали нас в курсе всех событий. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить с ними разговор, чтобы узнать их видение дальнейшего развития франшизы.
Комментарий Питера не подтверждает, что он снова поработает над культовой фэнтезийной вселенной. Но шанс на это есть.
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