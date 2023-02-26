Последний день группового этапа — расписание пятого дня Lima Major 2023 по Dota 2
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В воскресенье, 26 февраля в столице Перу определятся все участники плей-офф Lima Major 2023 — первого топ-турнира сезона по Dota 2.
Все коллективы, кроме Tundra Esports и Entity Gaming, проведут свои последние серии в рамках группового этапа. При равном количестве очков команды сыграют дополнительные матчи, которые начнутся в 22:00.
Расписание матчей Lima Major 2023 — группа А, тур 9:
- 18:00. Evil Geniuses (Перу) — TSM (Сев. Америка);
- 18:00. Team Spirit (Россия) — Execration (Филиппины);
- 18:00. EHOME (Китай) — Talon Esports (Таиланд);
- 18:00. PSG.LGD (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа).
Расписание матчей Lima Major 2023 — группа B, тур 9:
- 20:00. Shopify Rebellion (Сев. Америка) — beastcoast (Перу);
- 20:00. Geek Slate (Филиппины) — BetBoom Team (Россия);
- 20:00. Knights (Китай) — HellRaisers (Россия);
- 20:00. Team Liquid (Швеция) — Team Aster (Китай).
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыграют $ 500 тыс. и 1 900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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