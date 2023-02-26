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Последний день группового этапа — расписание пятого дня Lima Major 2023 по Dota 2

В воскресенье, 26 февраля в столице Перу определятся все участники плей-офф Lima Major 2023 — первого топ-турнира сезона по Dota 2.

Все коллективы, кроме Tundra Esports и Entity Gaming, проведут свои последние серии в рамках группового этапа. При равном количестве очков команды сыграют дополнительные матчи, которые начнутся в 22:00.

Расписание матчей Lima Major 2023 — группа А, тур 9:

18:00. Evil Geniuses (Перу) — TSM (Сев. Америка);

18:00. Team Spirit (Россия) — Execration (Филиппины);

— Execration (Филиппины); 18:00. EHOME (Китай) — Talon Esports (Таиланд);

18:00. PSG.LGD (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа).

Расписание матчей Lima Major 2023 — группа B, тур 9:

20:00. Shopify Rebellion (Сев. Америка) — beastcoast (Перу);

20:00. Geek Slate (Филиппины) — BetBoom Team (Россия) ;

; 20:00. Knights (Китай) — HellRaisers (Россия) ;

; 20:00. Team Liquid (Швеция) — Team Aster (Китай).

The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыграют $ 500 тыс. и 1 900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.