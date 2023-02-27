Atomic Heart стартовала в Британии хуже Octopath Traveler 2 и ремастера Kirby

Российский шутер Atomic Heart в дебютную неделю не смог завоевать высокие позиции в чарте британской розницы — новинка Mundfish оказалась лишь на седьмом месте, а её опередили другие свежие релизы вроде Kirby's Return To Dream Land Deluxe для Switch и Octopath Traveler 2.

Подобный результат неудивителен: Atomic Heart доступна в Game Pass, где она уже показала очень достойные результаты. Поэтому большинство покупателей шутера в британской рознице — владельцы PlayStation, где игру слабо рекламируют.

Ешё одна новинка недели, ремейк исторической Yakuza: Ishin, занял восьмую позицию чарта.