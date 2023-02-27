Atomic Heart стартовала в Британии хуже Octopath Traveler 2 и ремастера Kirby
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Российский шутер Atomic Heart в дебютную неделю не смог завоевать высокие позиции в чарте британской розницы — новинка Mundfish оказалась лишь на седьмом месте, а её опередили другие свежие релизы вроде Kirby's Return To Dream Land Deluxe для Switch и Octopath Traveler 2.
Подобный результат неудивителен: Atomic Heart доступна в Game Pass, где она уже показала очень достойные результаты. Поэтому большинство покупателей шутера в британской рознице — владельцы PlayStation, где игру слабо рекламируют.
Ешё одна новинка недели, ремейк исторической Yakuza: Ishin, занял восьмую позицию чарта.
- Hogwarts Legacy
- FIFA 23
- Kirby's Return to Dream Land Deluxe (новинка)
- God of War Ragnarok
- Mario Kart 8 Deluxe
- Octopath Traveler 2 (новинка)
- Atomic Heart (новинка)
- Like a Dragon: Ishin (новинка)
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Minecraft для Switch.
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